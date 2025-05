Documentaire

Face à une recrudescence de cambriolages, gendarmes et policiers mènent des opérations ciblées, souvent contre des groupes organisés actifs en journée. À Paris, une quinzaine d’écoles sont touchées par des dégradations, suscitant l’émotion des enseignants et des familles. Trois jeunes suspects sont identifiés et interpellés. Le reportage suit également un procès à l’issue d’une agression en commerce, conclue par une condamnation. Une plongée dans le quotidien des forces de sécurité et des professionnels de la justice.