Documentaire

Les Enfants de Dieu, aussi connus sous le nom de La Famille Internationale, est un mouvement religieux controversé fondé en 1968 aux États-Unis par David Berg, un prédicateur charismatique. Ce groupe est souvent décrit comme une secte en raison de ses pratiques et croyances extrêmes, qui ont suscité des critiques et des accusations graves au fil des années.

Dès sa création, les Enfants de Dieu se sont distingués par leur rejet des valeurs traditionnelles et leur promotion d’une forme radicale de christianisme. Ils prônaient un mode de vie communautaire, où les membres renonçaient à leurs biens personnels et vivaient en collectivité. Les adeptes étaient encouragés à couper les liens avec leur famille et à se consacrer entièrement au groupe et à ses enseignements. David Berg, surnommé « Moïse David » ou « Papa », exerçait un contrôle absolu sur ses disciples, utilisant la religion pour justifier des comportements controversés.

L’un des aspects les plus troublants du groupe était sa doctrine sur la sexualité. Berg enseignait que l’amour sexuel ne devait pas être limité et que la sexualité était un moyen d’exprimer l’amour divin. Cette vision a conduit à des pratiques appelées « Flirty Fishing », où les membres, principalement des femmes, étaient encouragés à utiliser le sexe pour attirer de nouveaux adeptes et recruter des membres influents. Ces pratiques ont soulevé de nombreuses questions éthiques et juridiques, notamment des accusations de prostitution.

Plus inquiétant encore, des témoignages d’anciens membres ont révélé des abus sexuels systématiques au sein de la secte, y compris sur des mineurs. Les enfants nés et élevés au sein des Enfants de Dieu ont souvent été exposés à des situations traumatisantes, vivant dans un environnement où l’abus était banalisé et même encouragé sous couvert de spiritualité. Les témoignages rapportent des cas de pédophilie, justifiés par la doctrine de Berg, ce qui a conduit à de nombreuses poursuites judiciaires contre le groupe.

Face à la pression médiatique et juridique, la secte a tenté de se réformer dans les années 1980 et 1990, changeant son nom en La Famille Internationale et abandonnant officiellement certaines des pratiques les plus controversées. Cependant, malgré ces efforts de réinvention, le groupe continue d’être associé à son passé sombre. Plusieurs anciens membres, désormais adultes, ont pris la parole pour dénoncer les abus subis pendant leur enfance, contribuant à maintenir une image négative de la secte.

Aujourd’hui, La Famille Internationale existe toujours, bien que ses effectifs aient considérablement diminué et que ses activités soient moins visibles qu’auparavant. Le groupe affirme avoir évolué et se concentrer désormais sur des activités missionnaires et humanitaires. Cependant, le passé des Enfants de Dieu reste un sujet de préoccupation, rappelant les dangers que peuvent représenter certaines communautés religieuses extrêmes lorsqu’elles se retrouvent hors de tout contrôle.