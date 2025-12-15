Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne...
Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...
Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...
Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...
Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...
A côté de ce qu’il vend, la kalash, c’est de la rigolade
Les douaniers doivent toujours lutter contre les délinquants qui rusent pour livrer leur colis partout en France. Suivez le...
Dans les coulisses des aéroports, loin des regards des passagers, se joue une autre réalité. Ces zones sous douane,...
Vitesse, alcool au volant, l’année 2011 enregistre une hausse de la délinquance routière. Enquête exclusive a enquêté sur les...
Pour beaucoup, l’affaire est close. Raspoutine a été tué par balle après une tentative d’assassinat au poison par le...
Guy Georges, de son nom de naissance Guy Rampillon, né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François (Marne), est un...
En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les...
Il ne mesure que quelques kilomètres de largeur et pourtant il concentre à lui tout seul tous les éléments...
Une enquête incroyable commence pour la police de Lille. De nombreux suspects sont impliqués dans un vol de grande...
Vols, agressions, cambriolages… La délinquance explose à Saint-Tropez durant la période estivale. Les riches vacanciers attirent les malfrats de...
Les gendarmes enquêtent sur un vaste réseau de travail clandestin, infiltrant une entreprise suspectée d’embaucher des ouvriers sans contrat....
Lieutenant de la brigade de recherche de Nancy, Julien est alerté par le jardinier d’un petit hôtel. En désherbant...
Mais qu’est-il arrivé à Alain Kan ? L’ex chanteur pour midinettes des 60’s fut le premier punk parisien au...
Des enfants encerclés par le trafic de drogue. Une école en état de siège. Le chemin Bas d’Avignon, à...
