Une prof de maths devenue reine de la nuit marseillaise, des soirées arrosées à la Cantinette, une fraude fiscale à 1,6 milliard d’euros, et des sacs Vuitton pleins de cash : bienvenue dans l’histoire vraie de Christiane Melgrani, cerveau d’une arnaque digne d’Ocean’s Eleven. Sans arme, ni violence, mais avec un réseau tentaculaire et un aplomb déconcertant, elle a roulé l’État — avant que le piège ne se referme. Une escroquerie hors norme.