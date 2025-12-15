Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les escrocs dans le viseur Ce sont des policiers d’élite. Probablement parmi les plus fins limiers au sein de la police nationale. Ils ne...

Podcast Prison : les loisirs font-ils partie de la réinsertion ? Suite à une controverse concernant des soins du visage offerts à des détenus à la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses,...

Documentaire Épaves roulantes : entre scandales et arnaques, les escrocs face aux gendarmes Pendant plusieurs mois, on a suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...

Documentaire Un cold case enfin résolu Décembre 1987, dans un petit village du Gard, un chasseur découvre le corps d’Evelyne Boucher, une lycéenne de 16...

Podcast L’affaire Steven Daubioul ​Entre 2005 et 2013, la région de Charleroi en Belgique a été le théâtre de crimes sordides perpétrés par...

Documentaire Carlos Ghosn, les secrets d’une chute Carlos Ghosn a été arrêté il y a un an, soit le 19 novembre 2018. Après 131 jours de...

Documentaire Il vend des outils très mortels A côté de ce qu’il vend, la kalash, c’est de la rigolade

Documentaire La douane : contrôle d’argent liquide et de produits illégaux Les douaniers doivent toujours lutter contre les délinquants qui rusent pour livrer leur colis partout en France. Suivez le...

Documentaire Aéroports en alerte : la face cachée des zones sous douane Dans les coulisses des aéroports, loin des regards des passagers, se joue une autre réalité. Ces zones sous douane,...

Documentaire Les nouveaux hors-la-loi de la route Vitesse, alcool au volant, l’année 2011 enregistre une hausse de la délinquance routière. Enquête exclusive a enquêté sur les...

Documentaire Qui a tué Raspoutine ? Pour beaucoup, l’affaire est close. Raspoutine a été tué par balle après une tentative d’assassinat au poison par le...

Documentaire Guy Georges, le tueur du 11ème Guy Georges, de son nom de naissance Guy Rampillon, né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François (Marne), est un...

Documentaire Vols, rixes, affrontements : les gendarmes en alerte rouge En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les...

Documentaire Detroit de Gibraltar : la porte ouverte aux trafiquants Il ne mesure que quelques kilomètres de largeur et pourtant il concentre à lui tout seul tous les éléments...

Documentaire Enquête dans le Nord : sur le pied de guerre de bon matin Une enquête incroyable commence pour la police de Lille. De nombreux suspects sont impliqués dans un vol de grande...

Documentaire Les gendarmes de Saint-Tropez face à la délinquance Vols, agressions, cambriolages… La délinquance explose à Saint-Tropez durant la période estivale. Les riches vacanciers attirent les malfrats de...

Documentaire Fraude massive, réseaux clandestins : les gendarmes à l’offensive Les gendarmes enquêtent sur un vaste réseau de travail clandestin, infiltrant une entreprise suspectée d’embaucher des ouvriers sans contrat....

Documentaire Stupéfiants, trafic et coup de filet Lieutenant de la brigade de recherche de Nancy, Julien est alerté par le jardinier d’un petit hôtel. En désherbant...

Documentaire L’énigme Alain Kan Mais qu’est-il arrivé à Alain Kan ? L’ex chanteur pour midinettes des 60’s fut le premier punk parisien au...