Documentaire

12 avril 1960, Eric Peugeot, 4 ans et demi, fils du constructeur automobile est enlevé dans un parc près de Saint-Cloud. L’enfant jouait sous la surveillance de sa nourrice, mais les ravisseurs avaient minutieusement préparé leur coup et ont déjoué toutes les sécurités… À peine aperçoit-on une 403 noire démarrer en trombe.

Une demande de rançon ponctuée de menaces de mort est retrouvée près du toboggan où jouait le petit garçon avant de disparaître. La France est en émoi. Les rapts d’enfants sont rares.

Les parents du petit Eric ne veulent prendre aucun risque concernant leur enfant. Ils sont riches, ils vont payer… En échange de 50 millions de francs, le petit Eric Peugeot retrouvera ses parents et la liberté, 48 heures à peine après avoir été enlevé. Mais pour les policiers, l’enquête ne fait que commencer.

Documentaire : 50 ans de faits divers – La rapt du petit Eric Peugeot

Réalisation : Manuel Herrero

