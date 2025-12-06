Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ce trader pète un câble et tue 2 prostituées à Hong-Kong Rurik Jutting, trader chez Merril Lynch à Hong Kong, gagnait un salaire mensuel à 6 chiffres.. il a été...

Documentaire Vols, trafics, violence : ils vivent dans l’insécurité au quotidien Alarmes, détecteurs de mouvement, ou même brouillard anti-cambriolage, le marché de la sécurité est en plein boom : 2...

Documentaire Sa femme l’empoisonne pour cacher ses mensonges Lundi prochain 7 mars aura lieu la reconstitution judiciaire de l’assassinat de Bruno Lieber, empoisonné à petit feu par...

Podcast Pedro Alonso López : le monstre des Andes Le 20 septembre 1979, le nord du Pérou s’apprête à basculer dans l’horreur. Au cœur des Andes, derrière l’image...

Documentaire Orpaillage illégal en Guyane: immersion avec les gendarmes En plein cœur de la jungle amazonienne, la Guyane fait face à une réalité violente: l’orpaillage illégal. En 2006,...

Podcast L’affaire Carter : l’énigme sanglante de Trémolat Karen Carter, 65 ans, une Anglaise qui avait fait du Périgord son paradis. Un soir du printemps 2025, on...

Documentaire La mamie russe qui dévorait ses locataires Les images effrayantes viennent de sortir à la télévision russe… Sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance,...

Documentaire Accidents et traque des chauffards : au coeur du STJA Même si les chiffres des accidents de la route sont en régression, les accidents à Paris demandent parfois un...

Documentaire Assauts, prises d’otage : au coeur des interventions à haut risque Plongée au coeur des interventions des forces de l’ordre face à la violence du quotidien. À 6h du matin,...

Documentaire Vols et trafics : les cartes Pokémon valent de l’or Malgré leur apparition il y a plus de 20 ans, les cartes Pokémon ont vu leur prix exploser depuis...

Documentaire VIP, leur vie en prison La prison de la Santé, à Paris, dispose d’un quartier réservé aux personnalités dites « vulnérables ». Exceptionnellement, une équipe de...

Documentaire Immersion dans la prison avec les individus les plus dangereux de France Ils ont violé ou tué, pris entre 20 ans et perpète, de très longues peines qui les enferment hors...

Documentaire Attentat du Bataclan, ils ont donné l’assaut Le 13 novembre 2015, des terroristes font irruption dans la salle parisienne du Bataclan en plein concert, tirent sur...

Documentaire La Modelo : la prison de Bogota La prison de Modelo est un lieu hors norme : véritable version en modèle réduit de la société et...

Documentaire Quand le voyage vire au cauchemar ! Ils venaient fêter leur premier anniversaire de mariage et se retrouvent condamnés pour trafic de stupéfiants. Au bout de...

Documentaire Brigade des accidents de la route : Paris sous haute tension Quelles sont les causes des accidents de la route ? Qui recherche les chauffards en cas d’accident ? De...

Documentaire Les Parrains de la côte – Tany Zampa C’est le dernier « parrain » d’envergure à avoir été assassiné. Il est à fond dans l’image qu’on se...

Documentaire Les ravages des nouvelles drogues – Méthamphétamine La méthamphétamine, une drogue de synthèse apparue en Asie dans les années 20, provoque des ravages dans les rues...