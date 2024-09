Documentaire

L’interrogatoire du tueur en série, en 2002, ainsi qu’une conversation avec un policier qui prétendait être un codétenu, sont rendus publics. Pickton avoue notamment qu’il avait l’intention de tuer d’autres femmes. Le public a maintenant accès au contenu d’un interrogatoire du tueur en série Robert Pickton et d’un entretien dans lequel il se raconte. Les transcriptions ont été rendues publiques vendredi, tout comme une partie des bandes vidéo. Mené après l’arrestation de Pickton, l’interrogatoire (premier document intégré plus bas) s’est échelonné, entre le 22 février 2002, dès 10 h, et le lendemain, jusqu’à 22 h. Au cours de l’interrogatoire, celui-ci esquive les questions compromettantes des policiers. C’est après, dans sa cellule, lors de conversations avec un policier qui se fait passer pour un codétenu (deuxième document), que le meurtrier passe aux aveux. Pickton a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre de six femmes, tuées entre 1997 et 2002.