Maroc – Espagne – France : voilà le chemin emprunté par les voitures chargées à bloc qui remontent jusqu’à Montpellier. Mais les policiers vont tenter de freiner ces activités.
#Frontières #Enquête #Réseau
Des vendeurs malveillants profitent d’Internet pour vendre des voitures volées. Les acheteurs sont piégés et réalisent trop tard qu’ils...
En 2007, Meredith Kercher, une Britannique âgée de 20 ans, est retrouvée assassinée à Pérouse en Italie, poignardée 47...
En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...
11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....
À Lille, quand la nuit tombe, le danger rôde. Les voleurs ciblent les passants distraits, profitant de l’effervescence nocturne...
À l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un réseau illégal s’est discrètement installé au cœur de l’activité. Des emballeurs clandestins proposent...
Accusée par ses parents adoptifs d’avoir menti sur son âge et d’avoir tenté plusieurs fois de les assassiner, les...
A quoi peut bien servir un tribunal de province ? C’est pour répondre à cette question que pendant 3...
Pour mettre fin au sentiment d’insécurité qui propulse régulièrement Marseille à la une de l’actualité, trois nouvelles unités de...
De décembre à février, les montagnes françaises se transforment en véritables usines à touristes. Dans les Alpes du Nord,...
C’est l’un des points noirs de la sécurité routière : les accidents en centre-ville. Ils représentent près de 70%...
C’est l’autoroute des vacances, celle qu’emprunte des millions d »automobilistes chaque été. Près de 800 Km de bitume ou Fous...
Mission du jour : retrouver les individus qui ont piraté le distributeur automatique de billet de banque ! Fred...
A Lisieux en Normandie, les trafics de stupéfiants et de drogue ne cessent d’augmenter. Pour faire face à ce...
L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...
Suivez Yannick et son équipe de CRS lors d’une journée mouvementée de manifestation à Paris. De la préparation de...
Un père accusé de meurtre, une disparition mystérieuse et une cavale hors normes avec sa fille handicapée. Plongée dans...
En France, 2 600 prisonniers sont des prisonnières. Les femmes ne représentant que 3% de la population carcérale. Deux...
Avec plus d’un million de véhicules par jour, le périphérique parisien est au bord de la saturation. Les deux-roues...
La Brigade Criminelle de Lens est sur les traces d’une équipe de braqueurs… Un documentaire Patrick Spica Productions
