Documentaire Arnaque : l’achat qui vire au drame Des vendeurs malveillants profitent d’Internet pour vendre des voitures volées. Les acheteurs sont piégés et réalisent trop tard qu’ils...

Documentaire Le procureur voulait qu’elle soit coupable : l’histoire d’Amanda Knox En 2007, Meredith Kercher, une Britannique âgée de 20 ans, est retrouvée assassinée à Pérouse en Italie, poignardée 47...

Podcast L’affaire Maureen Jacquier En 2015, Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne de 19 ans, a été retrouvée morte dans son studio situé à...

Podcast Ted Kaczynski : de mathématicien à terroriste 11 décembre 1985, Hugh Scrutton s’affaire dans son magasin d’informatique. Il trie ses factures, archive ses bons de commande....

Documentaire Lille : insécurité dans la capitale du nord À Lille, quand la nuit tombe, le danger rôde. Les voleurs ciblent les passants distraits, profitant de l’effervescence nocturne...

Documentaire Arnaque à Roissy : ils opèrent en plein aéroport À l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, un réseau illégal s’est discrètement installé au cœur de l’activité. Des emballeurs clandestins proposent...

Documentaire L’histoire de Natalia Barnett, surnommée la « naine sociopathe » Accusée par ses parents adoptifs d’avoir menti sur son âge et d’avoir tenté plusieurs fois de les assassiner, les...

Documentaire Délinquance, cambriolages, trafics : les tribunaux de proximité sous pression A quoi peut bien servir un tribunal de province ? C’est pour répondre à cette question que pendant 3...

Documentaire Police de Marseille : nouvelles unités contre la délinquance Pour mettre fin au sentiment d’insécurité qui propulse régulièrement Marseille à la une de l’actualité, trois nouvelles unités de...

Documentaire Tignes : le festival des accidents De décembre à février, les montagnes françaises se transforment en véritables usines à touristes. Dans les Alpes du Nord,...

Documentaire Paris : la traque aux délinquants de la route C’est l’un des points noirs de la sécurité routière : les accidents en centre-ville. Ils représentent près de 70%...

Documentaire L’autoroute des vacances C’est l’autoroute des vacances, celle qu’emprunte des millions d »automobilistes chaque été. Près de 800 Km de bitume ou Fous...

Documentaire C’est pas sorcier – La police scientifique traque les faussaires Mission du jour : retrouver les individus qui ont piraté le distributeur automatique de billet de banque ! Fred...

Documentaire Drogues et trafics, les voyous normands A Lisieux en Normandie, les trafics de stupéfiants et de drogue ne cessent d’augmenter. Pour faire face à ce...

Documentaire Un été avec la répression des fraudes L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...

Documentaire Tensions à Paris : CRS en première ligne Suivez Yannick et son équipe de CRS lors d’une journée mouvementée de manifestation à Paris. De la préparation de...

Documentaire Un père hors-la-loi prêt à tout pour sa fille : l’affaire Henri Pacchioni Un père accusé de meurtre, une disparition mystérieuse et une cavale hors normes avec sa fille handicapée. Plongée dans...

Documentaire Femmes en prison, leur vie derrière les barreaux En France, 2 600 prisonniers sont des prisonnières. Les femmes ne représentant que 3% de la population carcérale. Deux...

Documentaire Périph’ sous surveillance : l’autoroute de tous les dangers Avec plus d’un million de véhicules par jour, le périphérique parisien est au bord de la saturation. Les deux-roues...