Documentaire

Quelles sont les causes des accidents de la route ? Qui recherche les chauffards en cas d’accident ? De quels moyens disposent les enquêteurs ? La justice est-elle trop clémente ? Qui fixe le montant des indemnisations des victimes ? Pour répondre à ces questions, nous avons filmé le travail du Service Central des accidents à Paris, des policiers et des officiers de Police judiciaire qui traquent les chauffards et portent secours aux victimes. Policiers et officiers de police se relaient pour élucider les accidents, retrouver les protagonistes et donner le maximum d’indices pour mener l’enquête à bien.