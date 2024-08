Documentaire

Des bébés gorilles à vendre, en ligne et en toute illégalité. Par qui ? Comment ? Enquête sur un trafic opaque et international. Sur les réseaux sociaux, l’équipe de Sources a trouvé des bébés gorilles à vendre en totale illégalité, alors que l’espèce est très protégée et en danger d’extinction. Cette enquête inédite nous plonge dans un monde opaque et remonte les filières de ce commerce illégal.

C’est le plus grand des grands singes, le gorille. Un animal qui fascine le public mais qui suscite aussi la convoitise des trafiquants d’animaux. Un trafic meurtrier : pour chaque bébé kidnappé, les braconniers tuent entre six et sept adultes alors que les gorilles sont en voie de disparition, menacés par la déforestation, la guerre et la chasse. Qui sont ces trafiquants ? Comment s’organise ce trafic ? De la République démocratique du Congo jusqu’aux zoos en Chine, en passant par la Libye et le Nigéria, nous avons remonté les filières et contacté des trafiquants en nous faisant passer pour de potentiels acheteurs jusqu’à se faire proposer un bébé gorille de 6 mois vendu 350 000 euros. Leur prix peut monter jusqu’à 500 000 euros.

D’après Interpol, le trafic d’espèces sauvages est en pleine expansion depuis ces dix dernières années. Il peut atteindre 20 milliards d’euros par an. Ce commerce illégal menace la survie de nombreuses espèces, dont celle des gorilles. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, plus de 400 gorilles disparaissent chaque année à cause du braconnage.

Disponible jusqu’au 28/08/2027