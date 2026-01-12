Documentaire

Le 13 juin 2002, Elisabeth Alem-Raquin, 48 ans, chef de service à la poste de Rodez, ne rentre pas du travail. Pendant une semaine, tout laisse à penser que cette mère de trois grands enfants a fait une fugue. En instance de divorce, elle a pu avoir besoin de prendre l’air ou de rejoindre un amant. D’ailleurs sa voiture est découverte à Toulouse à proximité de la gare…

Les jours passent, l’enquête suit son court et les gendarmes finissent par douter de ce scénario. En effet, la personnalité d’Elisabeth ne colle pas avec un départ volontaire et précipité. Mère dévouée, Elisabeth Alem-Raquin a disparu le jour même où sa fille cadette passait son bac…

Les enquêteurs poursuivent alors leurs investigations et finissent par découvrir que le mari de la postière avait une double vie depuis près de 20 ans.

Petit à petit se dessine la thèse d’un incroyable et terrible complot familial qui conduira les gendarmes jusqu’au mari d’Elisabeth, à leur fils Hadrien, et au meilleur ami de celui-ci, Matteo.

Ce n’est que trois semaines après sa disparition que les gendarmes découvrent le corps calciné de Madame Raquin en pleine forêt aveyronnaise.

Alors que s’est-il passé ce matin du 13 juin ? Qui a frappé à mort Elisabeth ? Son mari, avec, comme il l’affirme, une pelle ? Son propre fils, qui l’aurait étouffée sur ordre du père ? Ou bien le meilleur ami de celui-ci pris d’une folie meurtrière ?