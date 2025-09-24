Nous sommes le 22 juin 2022 dans un village du centre de la France. Il est 23 h 25 quand les gendarmes découvrent une étonnante scène de crime. Un homme devant sa maison, à moitié nu, perd son sang. À l’intérieur de la maison, une femme est assise sur un canapé. Calme, elle fume une cigarette. Elle est ivre. L’arme du crime est un couteau de cuisine. L’homme ne doit sa survie qu’à la rapidité des secours qu’il a appelés lui-même. Pour tentative de meurtre sur son conjoint, sa compagne encourt la perpétuité.