Des centaines de milliers d’automobilistes utilisent l’autoroute A15, le terrain d’action des CRS7, la police d’autoroute d’Ile-de-France. 130 policiers...
Le 15 juillet 2010, la petite commune de Saint-Galmier dans la région de Saint Etienne est sous le choc...
Les gendarmes de Moselle ont mené une opération exceptionnelle pour démanteler un gang de cambrioleurs particulièrement actif. L’enquête a...
1er décembre 2005, vers 16h, c’est le geste d’une femme désespérée que découvrent les policiers du commissariat de Neuilly....
La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Josiane Desteuque, 49 ans, divorcée, un caractère parfois entier. A l’été 2009, elle disparait de chez elle, dans un...
La Guyane, un département français en guerre contre le narcotrafic, où la criminalité bat tous les records. Un meurtre...
Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...
À Miami, un malfrat français pense avoir décroché le jackpot lorsqu’il apprend que des trafiquants de drogue veulent acheter...
Enquête sur une nouvelle forme de prostitution.
Un documentaire diffusé et produit par National Géographic qui vaut vraiment le coup d’œil. Notamment sur le fait que...
Stéphanie, une femme shérif qui ne fait pas dans la dentelle
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Quand Paris s’endort, une autre ville se réveille. Violences, urgences, tensions : policiers, pompiers et brigades spéciales veillent sans...
En France, plus d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie : ils seraient 61,6 millions ! Des...
Un chauffard ivre est interpellé à Saint-Denis par les CRS de l’autoroute. Ce simple contrôle routier va déboucher sur...
Jusqu’à 200.000 euros d’amendes ! Des milliers de conducteurs se retrouvent acculés pour des infractions qu’ils n’ont pas commises....
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
Documentaire sur 2 tueurs en série qui ont attaqué ensemble de nombreuses femmes et enfants dans des gares du...
Désarmer la police municipale pour certaines missions; l’exécutif lausannois a dit non, mais le débat fait beaucoup de bruit....
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