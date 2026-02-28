Documentaire

5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis à un brillant avenir, leur demande d’intervenir rapidement chez lui. Il vient d’avoir une vive altercation avec Nathalie, son ex-femme qui ne veut pas quitter les lieux. Arrivés sur place, les gendarmes sont troublés. La maison est vide. Aucune trace de Christophe et de Nathalie ni de leur petite fille âgée de 18 mois.Deux heures plus tard, Nathalie réapparaît devant le domicile de son ancien mari. Elle explique aux enquêteurs qu’elle s’est violemment disputée avec Christophe au sujet de leur fille. Terrorisée, Nathalie aurait pris la fuite avec leur enfant, laissant son ex-époux sur le seuil de sa porte, avant de revenir un peu plus tard.Pourtant, personne ne reverra plus Christophe. Nathalie, inquiète, sollicite les médias pour retrouver son ex-mari. Sans aucun résultat…Le corps de Christophe à moitié nu sera retrouvé, un mois plus tard, dans un sous-bois à quelques kilomètres seulement de sa propriété. La victime a été étranglée avec une ceinture.Comme il est d’usage, les enquêteurs vont en premier lieu soupçonner l’ex-femme de la victime. Grande séductrice, personnage énigmatique, Nathalie jure pourtant ne pas avoir tué son ancien mari. Le mystère du meurtre du jockey ne fait que commencer…