Documentaire

Le 15 juillet 2010, la petite commune de Saint-Galmier dans la région de Saint Etienne est sous le choc : la ferme de La Veillère, à l’entrée du bourg a été le théâtre d’un terrible crime ! Annie Toinon, 56 ans, mère de 4 enfants a été sauvagement tuée à coup de barre de fer.L’assassin l’a surprise, dans son sommeil, au petit matin… A l’heure où la maison était vide. Bernard, l’époux d’Annie, était déjà dans ses champs et Johan, le fils cadet, parti au travail. Mais Annie ne s’est pas laissée faire, avant de succomber, elle s’est battue, et dans sa main droite les gendarmes découvrent une touffe de cheveux blonds… peut-être ceux de son agresseur… Dans la grande maison dont la porte d’entrée n’est jamais verrouillée, aucune trace d’effraction, ni de cambriolage. Seul le sac à main d’Annie avec la recette des ventes du marché de la veille a disparu… environ 2000 euros… S’agit-il d’un crime de rôdeur ? Le vol suffit-il à expliquer ce crime ? Les gendarmes explorent toutes les pistes. Mais dans le village, les langues se délient peu à peu… et certains habitants ont leur petite idée. Pour eux les fils cadets d’Annie : Johan et Aurélien ont certainement fait le coup ! Ils ont très mauvaise réputation : celle d’être violents et portés sur l’alcool. Et pire encore : leurs alibis ne sont pas si solides que ça…Mais pourquoi auraient-ils fait preuve une telle sauvagerie envers leur mère ? Les gendarmes se penchent sur la famille Toinon.Et ils vont découvrir un terrible secret de famille : l’histoire de l’adoption difficile des 4 enfants du couple d’agriculteurs. Car Annie et son mari Bernard, ne pouvant avoir d’enfant, n’ont pas hésité à aller en Pologne adopter une fratrie de 4 enfants. Une adoption qui semble-t-il se serait mal passée pour les 2 plus jeunes : Johan et Aurélien âgés de 22 et 23 ans, en guerre perpétuelle contre leur mère. Seulement, les gendarmes découvrent que les deux fils d’Annie n’étaient pas les seuls à avoir des problèmes avec elle. Depuis plusieurs mois elle faisait chambre à part avec son mari : Bernard. Le couple s’entendait très mal… et c’est son ADN à lui que l’on retrouve sur l’arme du crime, une barre de fer dont d’ailleurs, il se servait dans l’étable… En tentant de dénouer ce qu’ils pensent être un matricide particulièrement violent, les gendarmes vont découvrir que la solution est certainement ailleurs… Johan et Aurélien Toinon, viennent d’ailleurs d’être acquittés par la Cour d’Assises de Saint Etienne du meurtre de leur mère.