En France, on compte 85 monastères actifs. En leur sein, des milliers de moines et de soeurs consacrent leur vie à la prière mais exercent aussi une activité économique, obéissant ainsi à la règle de Saint Benoît. Ces activités sont essentielles pour apporter un revenu à ces communautés, et souvent, les recettes des boutiques et de l’hôtellerie ne suffisent plus…

Au coeur de l’Ardèche, Mère Anne est la nouvelle mère prieure de l’abbaye Notre-Dame des Neiges. Elle a repris le flambeau avec ses sept soeurs en décembre 2022, et le défi est grand : redonner vie à cette abbaye, abandonnée par des moines vieillissants. Ensemble, elles s’affairent à lancer leur nouvelle entreprise, une gamme de produits ménagers, une première dans le monde monastique français.

L’abbaye de Chantelle, elle, est un modèle de prospérité depuis une soixantaine d’années, connue pour ses cosmétiques. Soeur Gabriele est la co-gérante de l’entreprise. Quand elle n’est pas en temps de prière, elle manage les huit employés laïcs et supervise toute la production et la distribution. Car ici, la communauté de soeurs a dû s’entourer pour perdurer.

Frère Xavier est comptable à l’abbaye Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-Vire, mais il est aussi le responsable de l’Église verte. L’abbaye a opté pour un modèle unique en son genre et mise sur les énergies renouvelables et la récupération de tous les déchets, sous l’oeil vigilant de frère Xavier. La communauté assure aussi ses revenus grâce à la centrale hydroélectrique construite par ses prédécesseurs.

