Documentaire

Fawzia Koofi est une femme d’exception. Seule femme cheffe de parti politique en Afghanistan, elle est aussi la première députée et la seule vice-présidente de l’Assemblée nationale du pays.

Evacuée fin août à bord d’un avion militaire comme plusieurs milliers d’Afghans, contrainte à l’exil depuis la prise de Kaboul par les fondamentalistes le 15 août dernier, elle continue désormais son combat politique et civique à distance pour le respect du droit des femmes. Plaidant sans relâche la cause du peuple afghan, Fawzia Koofi a également participé aux négociations de paix, face aux taliban, à Doha, au Qatar. Notre équipe a suivi cette féministe lors de sa visite en France et s’est rendue en Afghanistan pour comprendre son engagement au service des femmes de son pays.

Rediffusé jusqu’au 30/11/2024