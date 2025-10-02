Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils fuient l’Amérique de Trump Deux fois plus d’Américains aux Pays-Bas. Trois fois plus au Portugal. En Espagne, aussi, les demandes de visa ont...

Documentaire Toutes les vies de Kojin – Être gay au Kurdistan Dans un documentaire à la première personne, Diako Yazdani, réfugié politique en France, se rend en Irak où, accompagné...

Documentaire Pauvreté, maladies : le quotidien infernal des habitants au Ghana Ils jonchent les plages, s’entassent et brûlent dans d’immenses décharges. Au Ghana, les vêtements usagés venus du monde entier...

Documentaire Etre juge au Texas, c’est pas pareil qu’en France Bob Hoffman est juge au Texas, un Etat où on ne rigole pas avec la loi : un Etat...

Documentaire Aruinbold, médecin nomade dans le désert de Mongolie Formé à l’époque du communisme pour soigner les nomades de la région, Aruinbold est le seul à accepter de...

Documentaire Le Cap : la ville la plus dangereuse du monde Le Cap, en Afrique du Sud, est l’une des villes les plus dangereuses au monde, où les barons de...

Documentaire Mayotte : Camille Courcy est allée à la rencontre des enfants perdus Mohammed et Yanine ont grandi à Mayotte. Ils ont 18 ans. Lui vit seul à la rue depuis que...

Documentaire Les khalwas du Soudan : enquête dans les écoles qui enchaînent les garçons Pendant 18 mois, le reporter Fateh Al-Rahman Al-Hamdani a filmé dans 23 écoles islamiques au Soudan. Des garçons âgés...

Documentaire Volontaires étrangers dans l’enfer de Raqqa En 2017, des centaines de jeunes Occidentaux sont partis en Syrie combattre aux côtés des Kurdes les djihadistes de...

Documentaire La bataille du Nil Le fleuve nourricier de la Corne de l’Afrique, dominé par l’Égypte depuis le début du XXe siècle, connaîtra-t-il bientôt...

Documentaire Villes violentes – Bangkok Bangkok, ce monstre de béton tropical, cette mégapole asiatique qui a muté pendant les années du boom économique asiatique....

Documentaire Le Limousin se met à l’heure anglaise Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...

Documentaire Bolivie : bain de boue Dans les sous-bois humides de la jungle bolivienne, une famille récolte les coques pourries d’amandiers géants. A mains nues,...

Documentaire Lisbonne en proie à la gentrification Le Portugal est une destination de vacances fort appréciée. De plus en plus de personnes choisissent même d’y élire...

Documentaire Comment les oligarques dilapident l’argent des Russes En 2012, Vladimir Poutine est réélu. Il est perçu par la population russe comme un sauveur, un homme intègre...

Documentaire Les États-Unis et la drogue 1/2 Des quartiers défavorisés aux prisons en passant par les tribunaux, Eugene Jarecki s’immerge dans une Amérique livrée à la...

Documentaire Mayotte : au cœur du département le plus pauvre et dangereux de France Une immigration incontrôlée, d’immenses bidonvilles, des bandes de jeunes armés qui font régner la terreur et des habitants au...