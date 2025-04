Documentaire

Mai 2020 : des hommes armés font irruption dans une maternité tuant 25 personnes, principalement des sages-femmes et des mères sur le point d’accoucher. Le drame sidère la société afghane, pourtant rompue aux tueries indiscriminées. Alors que les talibans et le gouvernement négocient en vue d’un accord de paix, la guerre cible désormais même les nouveaux-nés. Comment donne-t-on la vie en Afghanistan aujourd’hui ? De Kaboul aux provinces reculées, à rebours des clichés, plongée inédite dans l’intime de la maternité et de la paternité afghanes. Rencontre avec des sages-femmes qui bravent les tirs de roquettes près de la ligne de front, tandis que d’autres exercent dans un hôpital aux mains des talibans… eux qui, 20 ans plus tôt, leur interdisaient de quitter leur maison. Un chef taliban va même jusqu’à se prononcer en faveur de la contraception. Si la condition des femmes a progressé depuis la chute des talibans, en 2001, les croyances archaïques perdurent, même chez des jeunes femmes éduquées, qui font plutôt confiance aux sorcières au détriment de leur gynécologue. Malgré le chaos, la maternité afghane se décline dans tous ses paradoxes, entre magie, science et Charia. Documentaire disponible jusqu’au 30/10/2023.