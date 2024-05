Documentaire

Couples de retraités ou familles entières, ils ont quitté les Pays-Bas pour venir habiter en France. Ces nouveaux résidents hollandais ont choisi de s’installer dans des régions rurales isolées. Cette vague d’immigration, depuis trente ans, reste discrète et sectorisée. Elle passe inaperçue dans les statistiques nationales et pourtant, elle marque profondément les régions concernées par son impact socioculturel et économique. Dans le Morvan, l’histoire de l’intégration des Hollandais a pris la tournure d’un Vaudeville… Un documentaire de Virginie Saclier.