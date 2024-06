Documentaire



Enfants d’Asie, ONG créée en 1991, a mis au point un programme pour venir en aide aux enfants défavorisés, en particulier les jeunes filles de l’île de Cebu où la prostitution infantile est un véritable fléau. Charlotte de Turckheim, comédienne, réalisatrice et marraine de l’association, nous guide dans les rues et les bidonvilles de Cebu pour suivre les actions au quotidien d’Enfants d’Asie. À travers son regard et sa connaissance du pays, ce film nous fait découvrir une des facettes de la vie des Philippines, loin des images de cartes postales et des plages paradisiaques…