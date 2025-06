Documentaire

Ce sont les gitans britanniques. Originaires de Roumanie, ils sont aujourd’hui environ 300 000 et on les appelle les Gypsies. Installée au Royaume Uni depuis le XVIe siècle, leur communauté est plus sédentaire que celle des gens du voyage en France. Mais si les Gypsies préfèrent les maisons en briques aux caravanes, ils restent très attachés à leurs traditions, à leur mode de vie et à leurs secrets. Extravertis, dotés d’un fort caractère, d’un goût immodéré pour la fête et d’un sens de la famille hors norme, ils fascinent et dérangent à la fois. Exceptionnellement, plusieurs membres de la communauté gypsy ont accepté d’être suivis dans leur quotidien et leur intimité

Un documentaire de Manuella Anckaert et Patrick Chauvel.