Documentaire



Une émission spectaculaire tournée entre la Tornado Alley, dans les grandes plaines américaines où frappent chaque année plus de 1 200 tornades, et la France, où la foudre fait plus de 100 victimes chaque saison. Caroline Avon suit un chasseur de tornades, Tornado Tim, avec lequel elle va se retrouver au coeur de ce phénomène ravageur. Vincent Chatelain va parcourir la France, rencontrant des miraculés frappés par la foudre, volant à bord d’un avion qui pique au coeur des orages et se retrouvant sur les lieux ravagés par la terrible tornade qui a frappé le nord de la France

Un film de Caroline Avon et Vincent Chatelain

Production: Eclectic Prod

©Ampersand