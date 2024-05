Conférence



L’hypnose a longtemps paru suspecte et les hypnotiseurs sont souvent considérés, encore aujourd’hui, comme des manipulateurs qui abusent de la confiance de leurs « victimes ». Pour se laisser hypnotiser, il faut lâcher prise, or notre société a horreur de la perte de contrôle. Pourtant, les spectacles d’hypnose connaissent succès croissant. Utilisée depuis toujours dans le cadre de rituels religieux, l’hypnose fait désormais partie des techniques médicales pour traiter les phobies, les addictions et la douleur notamment. Mais comment ça marche ? Tout le monde est-il hypnotisable ? Comment certaines religions jouent-elles avec ces états de conscience modifiés? Faut-il en avoir peur ?

Décryptage avec l’historienne des religions Silvia Mancini.