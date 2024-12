Documentaire

La thérapie comportementale est une approche psychologique qui vise à transformer des comportements dysfonctionnels en des habitudes plus adaptées et bénéfiques. L’une de ses applications les plus marquantes concerne le traitement des phobies et des peurs irrationnelles, qui peuvent gravement entraver le quotidien. L’objectif est simple mais puissant : désapprendre les réactions automatiques associées à ces peurs pour permettre à l’individu de retrouver une liberté d’action et une sérénité dans des situations autrefois redoutées.