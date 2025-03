Podcast

Comment l’omniprésence des réseaux sociaux et des écrans contribue-t-elle à une déconnexion de nos sensations physiques ? Comment renouer avec son corps ? Quelles techniques permettent de soutenir les processus naturels d’auto-guérison du corps ? Au micro d’Anne Ghesquière, Stéphanie Brillant, journaliste, auteure et experte en santé, explore ce lien au corps souvent malmené, incompris, voire totalement ignoré. Elle nous invite à la réconciliation et nous donne des outils pour rédiger un nouveau pacte avec notre corps afin de retrouver la santé et l’harmonie intérieure. Son livre, Quand le corps n’est plus d’accord, est paru aux éditions Actes Sud.