Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Fabien Olicard, mentaliste, showman, entrepreneur, vidéaste et auteur. Comment garder le pouvoir sur notre capacité d’attention face aux stimulations permanentes des réseaux sociaux et des notifications de nos téléphones ? Quelles sont les conséquences de la dégradation de notre attention sur notre cerveau, notre humeur et notre motivation ? Notre capacité générale d’attention s’est considérablement dégradée au fil du temps est cela n’est pas sans conséquence. La sur-sollicitation d’informations nous empêche de pratiquer en pleine conscience. Elle participe à un sentiment de surcharge mentale et peut même mener jusqu’au burn-out. Fabien Olicard vient de publier, aux éditions First, Votre attention est votre superpouvoir. Dans cet ouvrage, il nous invite à ralentir, à renforcer notre capacité d’attention pour reprendre le contrôle de nos journées et de notre bien-être mental.