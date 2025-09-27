Le choix entre un ostéopathe et un kinésithérapeute dépend de vos besoins spécifiques et de la nature de votre problème.
Aujourd’hui, en France, un bébé nait toutes les 6 heures d’un déni total ou partiel de grossesse. Laëtitia, Lise...
Comment échapper à la dictature du sucre ? C’est un pari quasi impossible, tant le sucre est présent partout...
Le fromage de chèvre, longtemps considéré comme un produit de niche réservé aux amateurs éclairés, séduit aujourd’hui un public...
« Rajeunissez de 10 ans » : laquelle d’entre nous n’a pas un jour été tentée de se laisser...
Omniprésent dans notre alimentation, le sucre est addictif mais dangereux pour la santé. L’excès de sucre et notamment de...
La cellulite touche près 80% des femmes âgées de plus de 20 ans, quelle que soit leur morphologie ou...
Pourquoi les consommateurs ne sont pas plus mis en garde des dangers du sucre ? La réponse des pouvoirs...
Dans le monde professionnel, le stress est devenu un compagnon omniprésent. Qu’il s’agisse de respecter des échéances serrées, de...
Californien, shiatsu, suédois, thaïlandais… Les massages se démocratisent mais la pratique reste tout un art ! Alors quelles sont...
Fatigué ? Une libido en berne? N’attendez plus ! Piquez vous à la testostérone… Aux Etats-Unis, cette hormone du...
La ménopause, souvent considérée comme un sujet délicat voire tabou dans de nombreuses sociétés, est en réalité une étape...
Fringales en pleine nuit, digestion difficile… S’endormir après le repas peut-être un challenge ! Une Français sur 10 souffre...
Les odeurs agissent sur notre cerveau et sur notre santé, parce que nous sommes des êtres sensoriels. De manière...
Les culottes menstruelles sont de plus en plus populaires comme alternative aux protections hygiéniques traditionnelles. Conçues pour retenir les...
« Autiste », dans le langage courant, c’est un adjectif qui désigne une personne silencieuse et renfermée. Mais pour 180 000...
Odette a choisi de finir sa vie dans un éclat de rire, entourée de ses proches. Anaïs Bard, journaliste...
Les pierres aux reins, également appelées calculs rénaux, sont des dépôts durs qui se forment dans les reins et...
Chaque année, plus de 50 000 enfants prématurés naissent en France ; un combat se déroule, depuis le suivi...
Aujourd’hui, 70 % des enfants possèdent une console de jeux vidéo, et un nombre significatif d’entre eux sont considérés comme...
Qui dit recherche de concentration, gain de confiance en soi, et relaxation dit forcément « sophrologie ». Cette technique révolutionnaire fait...
