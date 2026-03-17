Documentaire

Plus de 100 000 décès liés à l’amiante sont attendus en France d’ici 2025. L’hécatombe touche les travailleurs de l’amiante (bâtiment, équipements automobiles, chantiers navals) mais aussi leurs proches, leurs enfants, les voisins des usines. Comment a-t-on pu en arriver là ?

Pour répondre à cette question, Daniel Cattelain est revenu dans la ville de son adolescence, Condé-sur-Noireau, gros bourg du Calvados où on a travaillé l’amiante pendant plus d’un siècle. Il a retrouvé les acteurs de l’époque, ouvriers, patrons, médecins, malades.

Les réponses, à travers les souvenirs de chacun, révèlent pourtant que la vérité était connue depuis longtemps.

Documentaire : Amiante, le prix du silence (2003)

Un documentaire de Daniel Cattelain

