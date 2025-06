Podcast

Depuis que son père et sa mère sont incarcérés, Laëtitia a interrompu ses études de droit pour s’occuper de sa plus jeune soeur. Chaque semaine, elle amène Shirel, huit ans, au parloir de la prison des Baumettes à Marseille. En attendant la sortie de sa mère, Laëtitia tente de maintenir sa famille à flots grâce à l’humour, au courage et à la radio. Berlinoises et germanophones, les autrices de ce podcast se sont retrouvées dans cette histoire où il importe « d’éviter les mots difficiles ».

Un documentaire de Katharina Ludwig et Sandra Babing

Réalisation : Katharina Ludwig et Sandra Babing

Mise en ondes et mixage : Charlie Marcelet