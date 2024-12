Conférence

Le 3 mars 2021, le Centre Pierre Janet de l’Université de Lorraine a organisé « Santé, traumatismes et attachement », une conférence à distance avec trois invités prestigieux : le Dr. Boris Cyrulnik, le Dr. Michel Delage et le Dr. Michel Silvestre. En compagnie du Pr. Cyril Tarquinio, ils ont échangé autour des troubles de l’attachement au sein de la cellule familiale et comment ils sont susceptibles de nous impacter tout au long de notre vie : angoisses, désordres émotionnels et comportementaux,…