Ressources Dans la même catégorie

Conférence Vous saurez tout sur l’alimentation végétale ! Cette conférence vous permettra de vous familiariser avec nombre d’aspects de l’alimentation végétale. Les spécialistes de la Commission Nutrition-Santé...

Documentaire Guinée: les combattants d’Ebola Immersion dans le difficile quotidien des équipes de soignants du centre de traitement de la Croix-Rouge du virus Ebola...

Article Le bicarbonate de soude pour des dents plus blanches : quels risques ? La quête perpétuelle d’un sourire éclatant pousse de nombreuses personnes à se tourner vers des solutions naturelles et économiques....

Article La vitamine C est-elle réellement efficace contre le rhume ? La vitamine C est sans doute le complément alimentaire le plus plébiscité dès l’apparition des premiers frimas de l’hiver....

Article Les 5 avantages revigorants de la douche froide L’idée de quitter la chaleur réconfortante de sa couette pour s’exposer volontairement à un jet d’eau glacée peut sembler,...

Documentaire Que valent les traitements d’orthodontie ? L’orthodontie, c’est presque un rite de passage pour les adolescentes et les adolescents. Ce sont des traitements longs, coûteux,...

Podcast Comment sortir du chaos ? En quoi notre époque est-elle chaotique ? Comment cela nous impacte-t-il ? Que faire quand on se sent submergé...

Article Aromathérapie : une alternative naturelle pour le bien-être L’aromathérapie, cette science millénaire qui utilise les huiles essentielles pour améliorer la santé et le bien-être, gagne de plus...

Conférence Manger bio, une solution pour la santé de demain ? Manger bio s’impose de plus en plus comme une réponse aux préoccupations sanitaires et environnementales actuelles. Face à l’industrialisation...

Documentaire Chirurgie esthétique : l’éternelle jeunesse Los Angeles, la capitale mondiale de la beauté et de la chirurgie esthétique. Ici, on refuse de vieillir et...

Podcast Comment prendre en main sa santé mentale (ou celle des autres) Comment différencier un mal-être passager d’une détresse psychologique ou d’un trouble psychique ? Quels signes doivent alerter ? Qui...

Documentaire À 7 ans, mes enfants ne peuvent toujours pas marcher I Partie 1 Gabyn et Eulaly, 7 ans, sont nés grands prématurés et souffrent d’Infirmité Motrice Cérébrale. Une condition qui les empêche...

Documentaire Je veux une nouvelle poitrine ! Maeva, Laurene, Charles, Priscilla et les autres candidats, ont choisi de passer le cap de la chirurgie esthétique et...

Documentaire Mieux repérer les adultes autistes Des milliers de personnes autistes ont été oubliées des programmes de soin et diagnostiquées que 30 ou 50 ans...

Documentaire Implant cochléaire : l’importance d’une réeducation intensive pour réappréhender son quotidien Suite de notre feuilleton In Vivo consacré au suivi de patients sourds qui se battent pour entendre de nouveau. Après...

Documentaire Vie quotidienne et caprices : les premiers jours de bébé Être parent n’est pas toujours évident. Pourquoi bébé vous aide à comprendre votre nouveau-né. Voici quelques astuces pour tout...

Documentaire Inside – Le corps humain Apprêtez-vous à vivre une expérience télévisuelle unique en découvrant la réalité d´un corps humain – féminin – de l´intérieur,...