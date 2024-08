Documentaire

L’echinococcose, ou maladie des renards, est bien connue dans le massif du Jura, mais on la trouve dans toutes les régions froides du globe. Ce ver parasite est véhiculé par les renards, on l’attrape en ingérant involontairement ses oeufs minuscules présents sur les baies des bois ou les champignons ou le pelage de nos animaux domestiques contaminés. Le plus souvent, si l’humain devient accidentellement l’hôte de cet organisme, son système immunitaire s’en débarrasse sans autres ennuis. Mais parfois, le parasite est plus malin et l’humain peut développer une maladie potentiellement grave: l’échinococcose alvéolaire. Une maladie qui touche particulièrement les personnes dont un traitement médical diminue artificiellement les défenses immunitaires. Un documentaire de 36.9°.