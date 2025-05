Podcast

Et si la maladie était une métamorphose ? Comment traverser l’épreuve, la comprendre, et peut-être même en faire un chemin vers soi ? Quel rôle joue le temps dans la guérison ? Dans cet épisode, Jean-Philippe de Tonnac, essayiste, se confie au micro d’Anne Ghesquière avec une sincérité bouleversante. Il raconte son combat contre l’anorexie mentale restrictive et le dialogue intérieur qu’il a dû engager pour se réconcilier avec son corps… et avec lui-même.