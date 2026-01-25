Dans ce podcast, Magicmaman et Kelly Champinot vous apportent des clés pour répondre aux problématiques d’endormissement de votre enfant....
Les acouphènes sont des sensations auditives non causées par un son extérieur. Ils se manifestent généralement sous forme de...
Le fruit de la passion, avec sa saveur acidulée et son parfum envoûtant, évoque immédiatement les plages ensoleillées des...
Nous consommons souvent des édulcorants sans le savoir. Le sucre est très présent dans notre alimentation, à tel point...
Existe-t-il des remèdes « naturels » pour traverser la ménopause et la périménopause ? On me pose souvent la question… La...
La sécheresse oculaire représente aujourd’hui un motif de consultation croissant chez les ophtalmologistes, souvent exacerbé par la surexposition aux...
Le yoga est une discipline très ancienne qui trouve son origine en Inde. Il plonge ses racines dans la...
Anne Ghesquière reçoit le Dr Frédéric Saldmann, médecin cardiologue et nutritionniste, auteur d’ouvrages plébiscités. Et si prendre soin de...
La gonorrhée est une maladie sexuellement transmissible courante, causée par une bactérie appelée Neisseria gonorrhoeae. Cette bactérie prolifère dans...
Vous vous êtes réveillé avec des traces rouges, en ligne ou en grappe, qui démangent ? Si vous êtes...
Accouchements à vif, gestes non consentis, paroles humiliantes… Des milliers de femmes racontent aujourd’hui ce qu’elles ont subi en...
Moyens ultramodernes, effectifs ajustés, opérations en flux tendu… L’hôpital privé tente de concilier qualité des soins et rentabilité. Un...
Indispensables ou néfastes, les kilos en trop ? Notre corpulence en pleine expansion pose question aux scientifiques. D’un côté,...
Vitamine C au petit dej, Adérol pour la concentration et l’endurance et, puis le soir venu, des hypnotiques pour...
Son bruit peut aller d’un léger bruissement à celui d’un réacteur d’avion: le ronflement empoisonne la vie de 7...
L’examen de la coloscopie est une méthode de diagnostic courante utilisé pour visualiser l’intérieur du côlon et du rectum...
Ce documentaire explore la réalité complexe et souvent mal comprise du coma, un état qui va bien au-delà de...
« Autiste », dans le langage courant, c’est un adjectif qui désigne une personne silencieuse et renfermée. Mais pour 180 000...
Plus de 820 000 bébés naissent en France chaque année. Mais pour certaines mamans, la grossesse ne se déroule...
La chicorée est bien plus qu’un simple substitut de café. Cette plante, souvent méconnue, offre une gamme d’avantages qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site