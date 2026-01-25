Ressources Dans la même catégorie

Article Acouphène : quand faut-il s’inquiéter ? Les acouphènes sont des sensations auditives non causées par un son extérieur. Ils se manifestent généralement sous forme de...

Article Quels sont les bienfaits du fruit de la passion ? Le fruit de la passion, avec sa saveur acidulée et son parfum envoûtant, évoque immédiatement les plages ensoleillées des...

Documentaire Des édulcorants plein vos placards Nous consommons souvent des édulcorants sans le savoir. Le sucre est très présent dans notre alimentation, à tel point...

Podcast Ménopause : retrouver son énergie Existe-t-il des remèdes « naturels » pour traverser la ménopause et la périménopause ? On me pose souvent la question… La...

Article Comment prévenir et traiter efficacement la sécheresse oculaire ? La sécheresse oculaire représente aujourd’hui un motif de consultation croissant chez les ophtalmologistes, souvent exacerbé par la surexposition aux...

Article Les bienfaits du yoga sur le corps et l’esprit Le yoga est une discipline très ancienne qui trouve son origine en Inde. Il plonge ses racines dans la...

Podcast Prévention : votre santé à petit prix Anne Ghesquière reçoit le Dr Frédéric Saldmann, médecin cardiologue et nutritionniste, auteur d’ouvrages plébiscités. Et si prendre soin de...

Article Qu’est-ce que la gonorrhée ? La gonorrhée est une maladie sexuellement transmissible courante, causée par une bactérie appelée Neisseria gonorrhoeae. Cette bactérie prolifère dans...

Documentaire Paroles de femmes : quand la maternité fait mal Accouchements à vif, gestes non consentis, paroles humiliantes… Des milliers de femmes racontent aujourd’hui ce qu’elles ont subi en...

Documentaire Seine Saint-Denis : Urgences Moyens ultramodernes, effectifs ajustés, opérations en flux tendu… L’hôpital privé tente de concilier qualité des soins et rentabilité. Un...

Documentaire À la recherche du bon gras Indispensables ou néfastes, les kilos en trop ? Notre corpulence en pleine expansion pose question aux scientifiques. D’un côté,...

Documentaire La pilule pour super étudiants Vitamine C au petit dej, Adérol pour la concentration et l’endurance et, puis le soir venu, des hypnotiques pour...

Documentaire Ronfleurs : le cauchemar de vos nuits Son bruit peut aller d’un léger bruissement à celui d’un réacteur d’avion: le ronflement empoisonne la vie de 7...

Article Combien de temps dure la purge avant une coloscopie ? L’examen de la coloscopie est une méthode de diagnostic courante utilisé pour visualiser l’intérieur du côlon et du rectum...

Documentaire Le voyage des comateux à la frontière de la conscience Ce documentaire explore la réalité complexe et souvent mal comprise du coma, un état qui va bien au-delà de...

Documentaire Autisme : le scandale des enfants oubliés « Autiste », dans le langage courant, c’est un adjectif qui désigne une personne silencieuse et renfermée. Mais pour 180 000...

Documentaire Grossesses difficiles : des mamans de choc ! Plus de 820 000 bébés naissent en France chaque année. Mais pour certaines mamans, la grossesse ne se déroule...