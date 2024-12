Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent une problématique majeure dans le milieu professionnel, en particulier chez les personnes qui exercent des activités de bureau. Ces affections, qui touchent les muscles, les tendons et les articulations, entraînent des douleurs chroniques au point d’altérer la qualité de vie au travail. L’ostéopathie, en tant que thérapie manuelle, présente une approche efficace pour prévenir et traiter ces troubles.

Les TMS liés au travail de bureau : Aperçu global



Les TMS au bureau se manifestent par des douleurs au niveau du dos, des épaules, du cou et des poignets. Ces affections sont généralement causées par des postures prolongées, des gestes répétitifs, mais aussi un manque de mouvement. Par exemple, une position assise prolongée devant un ordinateur a de quoi entraîner des tensions musculaires et des douleurs lombaires.

De même, l’utilisation répétée de la souris et du clavier peut provoquer des troubles au niveau des poignets et des mains. Lorsque cela arrive, nous vous recommandons de prendre rdv avec Pascal Doto, un spécialiste en ostéopathie.

L’ostéopathie : une approche globale et préventive

L’ostéopathie repose sur une approche qui vise à rétablir l’équilibre et la mobilité des structures corporelles. Pour les TMS liés au travail de bureau, l’ostéopathe évalue les restrictions de mobilité ainsi que les tensions musculaires, puis utilise des techniques manuelles pour les traiter.

La formule permet de soulager les douleurs, d’améliorer la posture et de prévenir l’apparition de nouveaux troubles. D’ailleurs, dans cet article, vous en saurez davantage.

Les techniques ostéopathiques appliquées aux TMS de bureau

L’ostéopathie propose une gamme de techniques manuelles adaptées à chaque individu, en fonction de la nature et de l’intensité des troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail de bureau. Voici quelques-unes des approches les plus couramment utilisées :

Mobilisations articulaires

Les mobilisations articulaires consistent à travailler en douceur sur les articulations afin de restaurer leur mobilité. Ces techniques sont très efficaces pour soulager les tensions au niveau du cou, des épaules, du dos et même des poignets. Avec son intervention, l’ostéopathe permet au patient de retrouver une meilleure amplitude de mouvement.

Techniques myotensives

Ces techniques, qui se concentrent sur les muscles, visent à relâcher les tensions excessives en utilisant des contractions musculaires légères suivies d’étirements. Elles sont idéales dans le traitement des contractures liées aux positions prolongées et aux gestes répétitifs. Par exemple, une tension au niveau des trapèzes, fréquente chez les travailleurs de bureau, peut être efficacement soulagée grâce à cette approche. En outre, ces techniques stimulent la circulation sanguine. Ainsi, elles favorisent une meilleure oxygénation des tissus et une récupération plus rapide.

Techniques de relâchement myofascial

Le système fascial, qui enveloppe les muscles et les organes, joue un rôle clé dans la mobilité du corps. Les tensions dans ces tissus provoquent des douleurs diffuses, mais aussi des inconforts musculaires. L’ostéopathe utilise des techniques éprouvées en vue de détendre les fascias : il arrive ainsi à réduire les douleurs au niveau du dos, lesquelles sont causées par des positions statiques.

Techniques crâniennes

Les tensions musculaires liées au travail de bureau se manifestent également sous forme de maux de tête et de migraines. Les techniques crâniennes, qui consistent en des manipulations douces du crâne et des tissus environnants, sont très efficaces pour soulager ces symptômes. Elles aident par ailleurs à limiter les tensions dans le cou et les épaules.

La prévention et les conseils



En plus des traitements manuels, l’ostéopathe prodigue des conseils pertinents axés sur l’ergonomie pour vous aider à aménager votre poste de travail et à adopter des postures favorables. À titre d’exemple, il est recommandé de régler la hauteur de la chaise et de l’écran afin d’éviter les tensions cervicales, de faire des pauses régulières pour détendre les muscles et d’adopter une posture assise correcte en vue de prévenir les douleurs lombaires.

En gros, l’ostéopathie est une solution pratique pour prévenir et traiter les troubles musculo-squelettiques liés au travail de bureau.