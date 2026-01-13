Le gluten serait responsable de tous nos maux. Le lactose, accusé d’être l’ennemi de notre digestion… Ces deux coupables...
Utilisée depuis l’Antiquité pour ses propriétés thérapeutiques exceptionnelles, l’huile de ricin s’impose aujourd’hui comme un incontournable de la cosmétique...
L’arrivée d’un nouveau-né s’accompagne souvent d’un tourbillon d’émotions et d’interrogations légitimes pour les parents. Décrypter le langage non verbal...
Vitamine D à la saison sombre : bénéfices réels, doses et pièges marketing : – sommes-nous tous carencés en...
Lorsqu’il s’agit d’une alimentation équilibrée, les glucides jouent un rôle crucial en fournissant l’énergie nécessaire pour soutenir notre quotidien....
Et si on fabriquait soi-même sa crème de jour, son shampoing ou son maquillage ? Alors que les consommateurs...
L’importance de la détection précoce de certaines maladies ne peut être sous-estimée. Elle peut améliorer considérablement les résultats de...
Quand nos enfants font la sourde oreille
Le magnésium est un minéral essentiel pour le bon fonctionnement de l’organisme. Il participe à de nombreuses réactions enzymatiques,...
Le petit déjeuner chez cette famille est un véritable carnage
Selon l’OMS, la dépression affecterait 350 millions de personnes dans le monde. Dans les médias, on parle même d’épidémie…...
Le sommeil est un pilier fondamental de notre santé et de notre bien-être. Pourtant, de nombreuses personnes luttent pour...
Une naissance prématurée n’est pas forcément signe de bonheur immédiat. En effet, les jeunes mamans confrontées à cette situation...
L’arthrose est une maladie dégénérative courante qui affecte les articulations, telle que les genoux, les hanches, le dos et...
Le safran, souvent appelé « or rouge », est une épice précieuse aux multiples vertus méconnues. Utilisé depuis l’Antiquité, il est...
Britta est atteinte par la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurologique incurable qui parfois...
Quand on a un coup de foudre, on est bien, le besoin de manger diminue, et on perd du...
Vous buvez sans doute du café, peut-être aussi du déca. On le sait rarement, mais le café et la...
Les boissons caféinées énergisantes peuvent parfois tuer… mais le gouvernement canadien ne vous le dit pas. Des palpitations cardiaques...
John Davidson a l’air en bonne santé. Pourtant, il souffre du syndrome de la Tourette. Une maladie neurologique rare…...
