Des démangeaisons intenses, des plaies inexplicables, une sensation d’inconfort général peuvent être le signe d’une maladie de la peau qui a traversé les âges, la gale. Bien qu’elle soit l’une des maladies les plus anciennes connues de l’homme, la gale est encore aujourd’hui mal comprise par beaucoup.

Qu’est-ce que la gale?

La gale est une infection cutanée hautement contagieuse causée par un parasite microscopique appelé Sarcoptes scabiei. Des millions de personnes dans le monde sont affectées par la gale chaque année.

Le terme « gale » provient du mot latin « scabere », qui signifie « gratter », faisant référence à l’un des symptômes les plus courants de la maladie – des démangeaisons intenses. Le sarcopte de la gale est un acarien qui s’insinue sous la peau pour y pondre ses œufs, provoquant des réactions inflammatoires et des démangeaisons atroces.

Bien qu’elle puisse affecter n’importe qui, elle est particulièrement courante et grave chez les personnes au système immunitaire affaibli, les personnes âgées et les enfants.

Sa propagation

La gale est principalement transmise par contact cutané direct prolongé avec une personne infectée. Cela signifie que la simple poignée de main ou le partage de vêtements ou de literie avec une personne infectée peuvent vous exposer au risque d’infection.

De plus, la gale peut survivre pendant environ 48 à 72 heures en dehors de l’hôte humain, ce qui signifie qu’elle peut également être contractée en entrant en contact avec des objets contaminés. Les populations denses, comme les établissements de soins, les prisons et les dortoirs, sont des zones à haut risque pour les flambées de gale.

Bien qu’elle puisse toucher des personnes de tous les âges, sexes et races, la gale est plus répandue dans les régions où les conditions de santé et d’hygiène sont déficientes.

Diagnostiquer la gale

Les symptômes de la gale peuvent se manifester de deux à six semaines après l’exposition initiale, ce qui rend le diagnostic précoce difficile.

La démangeaison, en particulier la nuit, est souvent le premier symptôme, accompagnée d’éruptions cutanées qui se présentent généralement comme de petites bosses rouges ou des vésicules sur la peau. Pour diagnostiquer un cas de gale, un médecin peut effectuer plusieurs types d’examens. Ils peuvent prélever un échantillon de peau à examiner sous un microscope pour chercher des signes de l’acarien de la gale. Ils peuvent également utiliser un dermatoscope, un outil spécialisé qui magnifie la surface de la peau pour visualiser les acariens.

Enfin, une biopsie cutanée peut être utilisée dans les cas graves, où une petite zone de peau est prélevée pour un examen approfondi au laboratoire.

Traitements

La gale est traitable, et souvent la première ligne de traitement est l’utilisation de médicaments topiques prescrits par un médecin. Ces médicaments, comme la permethrine ou le lindane, sont appliqués sur la peau pour tuer l’acarien de la gale et ses œufs.

Dans les cas plus graves, des médicaments oraux peuvent être prescrits. Il est important de noter que même après le traitement, les démangeaisons peuvent persister pendant plusieurs semaines, car il faut du temps pour que la peau se rétablisse.

En plus du traitement médicamenteux, il est important de laver et de désinfecter minutieusement tous les vêtements, la literie et les objets personnels pour éviter la réinfection.

Prévention de la gale

Du fait de sa transmission principalement par le contact de peau à peau, la prévention de la gale peut être délicate. Une bonne pratique consiste à éviter les contacts étroits avec toute personne suspectée d’être infectée par la gale.

L’hygiène personnelle est également un moyen efficace de prévention, notamment le lavage fréquent des mains et des vêtements, ainsi que le nettoyage régulier de la literie et d’autres objets personnels qui entrent en contact avec la peau.

En cas de flambée dans un établissement, il est essentiel d’établir rapidement des mesures de contrôle pour empêcher la propagation. Cela peut inclure le traitement des personnes infectées, le nettoyage et la désinfection des environnements touchés, et l’éducation des personnes sur les mesures d’hygiène.

Conclusion

La gale est une affection cutanée persistante qui continue d’affecter des millions de personnes dans le monde chaque année. Malgré son omniprésence, elle reste souvent mal comprise. En comprenant ce qu’est la maladie, comment elle se propage et comment la traiter et la prévenir efficacement, nous pouvons espérer réduire sa prévalence et son impact sur la santé.

Comme pour toute maladie, la clé réside dans l’éducation, le diagnostic précoce et l’intervention. Les efforts collectifs pour améliorer l’hygiène, favoriser des conditions de vie saines et propres, et encourager les personnes à rechercher un traitement rapide peuvent aider à combattre la gale.

Il est également important de se rappeler que, bien que la gale soit une affection désagréable et inconfortable, elle est entièrement traitable et n’a pas besoin d’être un fardeau à long terme pour ceux qui en souffrent.