L’anxiété est devenue l’un des maux les plus répandus de notre époque moderne, touchant des millions de personnes dans...
Le débat sur l’efficacité des produits homéopathiques anime la communauté médicale et le grand public depuis des décennies. Fondée...
De la naissance à deux ans, le nourrisson forge des liens avec son entourage, à partir desquels il se...
De temps en temps, peu importe la quantité de précautions que l’on prend, les poux trouvent un moyen d’infester...
La quête d’une silhouette affinée pousse de nombreuses personnes à explorer diverses options sans recourir au bistouri. Les solutions...
Le rasage quotidien constitue un rituel de soin ancestral qui, malgré sa banalité apparente, nécessite une rigueur d’exécution absolue...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Céline Roy, ancienne danseuse professionnelle, prof de Pilates, formée à l’approche Posturo-Respiratoire du Dr...
Angélique a des toc de ménage et cela gache sa vie de famille, elle va enfin consulter un thérapeute.
Le sommeil est une fonction essentielle pour la santé et le bien-être. Parmi ses différentes phases, le sommeil paradoxal,...
Le cannabidiol (CBD) est l’un des principaux cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis et vous pouvez maintenant acheter...
A Ainay-le-Château, tout le village vit au rythme de dizaines de patients atteints de troubles psychiatrique. Ils vivent dans...
L’eczéma, une affection cutanée fréquente, touche des millions de personnes dans le monde, provoquant des démangeaisons, des rougeurs et...
Réactions disproportionnées, anxiété soudaine, sentiment d’insécurité chronique… Et si ces signaux étaient les échos silencieux d’un trauma ancien ?...
L’hiver arrive, et avec lui, des journées plus grises ! Baisse de moral, fringales, … ça s’appelle le blues...
Vitamine D à la saison sombre : bénéfices réels, doses et pièges marketing : – sommes-nous tous carencés en...
Lorsque les jours raccourcissent et que les températures chutent, beaucoup d’entre nous ressentent une baisse d’énergie et d’humeur. Pour...
Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...
Lorsque l’on entend l’abréviation CBD, on a tendance à penser que ces trois lettres composent un acronyme. Pourtant, ce...
Les poireaux, choux, baies, et persil ne sont pas uniquement délicieux à consommer; ils contribuent également à combattre l’accumulation...
Quatre témoins sont obsédés par la jeunesse éternelle. Ils refusent le temps qui passe et font tout pour rester...
