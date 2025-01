Conférence

L’alimentation symbiotique est une approche nutritionnelle qui met l’accent sur la consommation d’aliments favorisant une relation symbiotique entre les micro-organismes vivant dans le tractus gastro-intestinal humain (principalement le microbiote intestinal) et l’hôte, c’est-à-dire la personne elle-même. Cette approche s’appuie sur la compréhension que le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la santé globale, influençant tout, de la digestion et l’absorption des nutriments à la fonction immunitaire et même à l’humeur et au comportement.