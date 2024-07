Comment utiliser un irrigateur pour nettoyer mes dents ?

Article

Prendre soin de ses dents c’est prendre soin de sa santé en général. En effet, notre santé dentaire influe largement sur le travail qu’effectue notre estomac pendant la digestion. Les aliments qui arrivent à l’estomac sont avant tout mâchouiller par nos dents de façon à rendre plus facile la digestion et la transformation de ces derniers en énergie. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire entraîne plusieurs impacts sur notre santé. Bien nettoyer ses dents est crucial et nécessite un minimum de connaissance. Un irrigateur est un outil utilisé pour bien nettoyer les gencives et les dents. L’utilisation d’un irrigateur dentaire double l’efficacité du nettoyage.

Pour un beau sourire et une bonne hygiène dentaire, voici quelques étapes à suivre en utilisant un irrigateur dentaire:

La préparation

Choisissez bien votre irrigateur dentaire afin de répondre aux besoins de votre dentition. Un manuel d'utilisation accompagne toujours votre appareil, lisez-le attentivement

Nettoyez l’intérieur de votre bouche

Mettez l’embout buccal à un angle de 90 degrés sur vos dents. Il est mieux que vous fermiez votre bouche et laissiez une petite ouverture pour laisser l’eau couler. Penchez un peu vers l’avant puis allumez votre irrigateur.

Laissez l’irrigateur arroser vos dents en faisant des va et vient entre vos dents.

Faites passer l’irrigateur sur vos gencives pour optimiser votre nettoyage buccal. Faites le lentement en s’assurant que la plaque et les débris alimentaires accompagnent l’eau qui s’écoule.

Nettoyez les espaces entre les dents

Activez le jet d’eau afin de viser les espaces interdentaires. Nettoyez les fissures, la partie inférieure et la partie supérieure de vos dents.

Rincez-vous les dents de façon à ne plus laisser de résidu dans votre bouche

Buvez de l’eau, assurez-vous de bien vous brosser les dents après chaque repas.

Que vous utilisiez une brosse à dents manuelle ou électronique, le plus important est de comprendre qu’avoir une santé dentaire contribue largement à la santé de notre corps, car tout dépend de ce que nous mangeons, comment nous digérons les aliments et nos dents aident particulièrement notre estomac et notre foie à faciliter la digestion.

Prenez soin de votre irrigateur

Utilisez à chaque fois un irrigateur dentaire lorsque vous brossez vos dents. Dans le cas où vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans votre bouche, il n’est pas conseillé d’utiliser l’irrigateur.

Suivez attentivement les instructions dans le manuel d’utilisation de votre appareil.

Pour bien entretenir votre irrigateur, nettoyez-le au minimum une fois par mois.

Avoir une bonne hygiène buccale est cruciale pour la santé dentaire, choisir un bon irrigateur et une brosse à dents sonique est une étape primordiale pour y parvenir.

Bien entretenir sa brosse à dents électrique permet une utilisation plus efficace.

L’irrigateur dentaire facilite et rend plus facile le brossage de dents. Bien choisir son irrigateur devient important lorsque nous prenons soin de nos dents.

Soyez sûr de bien nettoyer vos gencives et vos dents pour une bonne digestion et surtout pour partager un beau sourire à tout moment.