Documentaire

Aujourd’hui les smartphones et autres tablettes ont envahi les jours et les nuits des ados. Mais les écrans émettent une lumière bleue qui perturbe nos rythmes biologiques et empêche notre cerveau de se préparer au sommeil. Or des nuits trop courtes peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Selon les études disponibles, les champions du temps passé sur les écrans sont les Américains avec huit heures par jour. En Europe, c’est six heures en moyenne. Ici, selon une étude de Publisuisse réalisée en 2011, les 16-44 ans passent quotidiennement quatre heures de leur temps libre les yeux rivés sur un écran ! Et on ne parle là que des loisirs… Ces nouvelles habitudes de vie ont des conséquences sur notre sommeil car les écrans émettent une lumière bleue qui agit comme un stimulant sur notre cerveau. Nos nuits deviennent dès lors plus courtes et moins réparatrices: un quart des helvètes souffrent ainsi de troubles du sommeil. Un documentaire de Jochen Bechler et Alain Orange pour 36.9°.