Documentaire SAMU de Lorient : un quotidien à toute épreuve En Bretagne, les médecins du SMUR interviennent sur des accidents spectaculaires. Ils sont les premiers mobilisés pour intervenir sur...

Conférence Écrans, attention danger ! Tout le monde le sait, tout le monde s’en doute, aujourd’hui, la science le dit : les écrans sont...

Article Quelle est la quantité maximale quotidienne d’œufs que vous pouvez consommer ? La question de la quantité maximale quotidienne d’œufs que l’on peut consommer suscite souvent des débats. Ce sont une...

Podcast C’est quoi ça la lumière bleue Nous sommes devenus hyper connectés, les yeux rivés sur nos écrans et avec eux, la lumière bleue ne s’éteint...

Podcast Ménopause : faut-il suivre un traitement pour retrouver de la libido ? La ménopause marque une étape naturelle dans la vie d’une femme, souvent accompagnée de bouleversements hormonaux qui peuvent affecter...

Article Cryolipolyse : comment le froid élimine-t-il les graisses ? La cryolipolyse est une technique esthétique non invasive qui suscite un intérêt croissant pour son efficacité à réduire les...

Article Drunkorexie : substituer un repas par de l’alcool La drunkorexie est un comportement alimentaire préoccupant qui consiste à substituer un repas par une consommation d’alcool. Ce phénomène,...

Podcast Démêler le vrai du faux sur le café Démêler le vrai du faux de l’alimentation avec Anthony Berthou, nutritionniste et auteur du livre Remettez du bon sens...

Article Pourquoi opter pour des cosmétiques solides ? Les cosmétiques solides ont fait une entrée remarquée dans l’univers de la beauté ces dernières années. Ces produits, qu’il...

Article Comment soigner l’arthrose ? L’arthrite est une maladie articulaire qui se traduit par une inflammation et une usure des articulations. L’arthrose, également appelée...

Documentaire Vieillir enfermés « Madame Benichou, on a eu le résultat de votre test. Vous portez le virus du COVID. Il ne...

Documentaire Les incroyables pouvoirs des algues Les algues ont fait leur entrée dans les rayons de nos supermarchés sous forme de tartares, de soupes ou...

Article Programmes de GPA en Ukraine pour les Français La question de la gestation pour autrui (GPA) est particulièrement pertinente pour l’Ukraine. Cela est dû au fait que...

Article Le matelas : garant de bonnes nuits de sommeil Un sommeil réparateur est essentiel pour notre santé physique et mentale. Pourtant, de nombreux facteurs peuvent influencer la qualité...

Article Pourquoi faut-il éviter les sèche-mains aux toilettes publiques ? Les sèche-mains automatiques, omniprésents dans les toilettes publiques modernes, sont souvent perçus comme des solutions écologiques et hygiéniques. Pourtant,...

Article Diabète et hypertension : protéger les enfants en limitant le sucre Le diabète et l’hypertension sont deux affections chroniques étroitement liées qui prennent souvent racine dès les premières années de...

Documentaire Un monde obèse Alors que l’obésité progresse inexorablement, Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade enquêtent sur les causes de ce fléau planétaire...

Documentaire L’alcool, les hommes et moi Tuula, une dynamique Finlandaise de 59 ans, vit avec son mari Esko dans un petit appartement d’Helsinki. Lui est...

Article Comment prolonger son espérance de vie ? Vivre plus longtemps et en meilleure santé est un objectif partagé par beaucoup. Heureusement, la science moderne offre plusieurs...