Documentaire

On en retrouve partout, sur la brosse, l’oreiller, le revers d’un col, pas de panique, nous sommes près de deux millions de femmes à être concernées. Nous suivrons Charlotte, 21 ans et pourtant, elle perd une poignée entière de cheveux chaque jour. Pour elle, c’est un véritable stress! Mais Jenny Estefan, une thérapeute capillaire, est là pour lui donner des conseils et des astuces. Un documentaire de Sandrine Leleu.