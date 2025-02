Documentaire

Une boisson hallucinogène préparée en Amazonie provoque un engouement planétaire. Mais l’ayahuasca n’est pas sans risque. Au Pérou, sa consommation est légale et au coeur d’un commerce florissant et des locaux s’improvisent chamanes pour profiter de la manne. Mais des touristes sont morts lors de cérémonies d’ayahuasca, dont une Canadienne. Enquête s’est intéressée à sa présence, illégale au Canada, et a découvert que l’ayahuasca est consommée dans la clandestinité par des adeptes qui l’utilisent dans une démarche spirituelle. Certains font discrètement la promotion des cérémonies chamaniques à l’ayahuasca sur Facebook. Cependant, trois groupes religieux au Canada peuvent importer légalement ce puissant hallucinogène. Santé Canada leur a accordé une dérogation sur la base de la liberté religieuse. Aussi, des médecins s’y intéressent et y voient un potentiel thérapeutique. Un documentaire de Johanne Faucher et Alain Abel.