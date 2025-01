Documentaire

Un hôpital privé du 8ème arrondissement de Lyon, a mis en place un service spécialisé prenant en charge les enfants souffrant de troubles du comportement. Souvent les parents sont perdus et ne savent pas comment faire face à cette situation. Le service du docteur Boudart diagnostique les maux des enfants et aide les parents à surmonter le problème. Exemple avec Adriel et sa maman Lydie, d’Eloïca qui souffre de troubles du sommeil, d’Aïcha et son fils qui est très agité et de Charlie qui souffre de problèmes psychomoteur.Réalisateur : Mélanie Van Der Ende