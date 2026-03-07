Nicolas est un petit garçon de 6 ans hyperactif. Il est malheureusement déscolarisé et ses parents ont dû le...
Le Japon cultive depuis des siècles une relation fusionnelle avec le thé vert, une plante aux mille vertus dont...
« La peur de vieillir » / Reportage sur la peur de vieillir dans la société contemporaine à travers le cas...
En France, 65 000 enfants naissent prématurés chaque année, soit un bébé sur dix. Ce documentaire de la chaîne...
L’allongement de l’espérance de vie et la volonté croissante des seniors de demeurer chez eux soulèvent une question sociétale...
En France, de plus en plus de femmes consomment de l’alcool. Alors que la consommation baisse chez les hommes...
L’arrivée des températures hivernales s’accompagne presque systématiquement d’un réflexe conditionné : augmenter le thermostat de nos radiateurs pour créer...
Etape naturelle dans la vie d’une femme, la ménopause touche 90% des femmes entre 45 et 55 ans. Bouffées...
« Quand on passe la porte de La Maison de Tara, on laisse derrière nous notre vie et on est...
Le sucre a eu mauvaise réputation ces dernières années, et pour cause. Une consommation excessive de sucre peut entraîner...
Nos idées reçues sur l’alimentation.. et la digestion !
Reportage sur le nouveau produit antiride à la mode, l’acide hyaluronique qui permet temporairement de gommer les rides du...
Les aliments ultra transformés constituent désormais plus de la moitié de l’offre alimentaire en occident. La recherche en épidémiologie...
L’été est souvent synonyme de soirées en plein air, de barbecues entre amis et de promenades dans la nature....
Avec plus de 1400 lits, 485 000 journées d’hospitalisation par an, et environ 10 000 collaborateurs, le Centre hospitalier...
Xavier Pitois reçoit Clémentine Goldszal, grand reporter et critique littéraire. Ensemble, ils s’interrogent sur le mystère de la naissance....
Danny est atteint de trouble obsessionnel compulsif qui l’empêche de vivre normalement. Il entend une voix surnommée Idiota qui...
Nos intérieurs, longtemps perçus comme des refuges sûrs, sont aujourd’hui au cœur d’une inquiétude croissante : la pollution domestique....
Guillaume est obèse depuis toujours. Quand nous l’avions rencontré il avait quatre ans. Aujourd’hui, il en a 12 et...
Des milliers de Canadiennes se sont fait poser une nouvelle génération d’implants mammaires de silicone approuvée en 2006 par...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site