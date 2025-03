Podcast

Il y a les drogués au crack qui font peur aux passants, il y a aussi des toxicomanes « inclus » et invisibles pour la société. Pierre, 41 ans, est fromager ; Philippe, 57 ans, est entrepreneur retraité et franc-maçon actif. Tous deux racontent leur lourde consommation d’héroïne, de cocaïne et désormais de méthadone. Propos libres sur le bonheur, la déchéance et la méfiance.