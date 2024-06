Quelle est l’utilité des compléments alimentaires ?

Article

Les compléments alimentaires sont de plus en plus populaires parmi les Français. Offrant divers effets, ces produits apportent à l’organisme les nutriments qui peuvent lui manquer. Il existe également des compléments aux propriétés spécifiques, tels que les brûleurs de graisse, les aides au régime ou encore les diurétiques.

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?

Un complément alimentaire est un produit conçu pour combler une carence en nutriments due à une alimentation inadéquate, ou pour fournir des nutriments supplémentaires en cas de besoin particulier, comme la pratique sportive, un régime ou des problèmes articulaires. Ces compléments permettent de supplémenter l’organisme avec différents nutriments essentiels.

Le corps humain a besoin d’un apport significatif en nutriments pour fonctionner correctement et pour lutter contre les agressions extérieures telles que les virus, les changements climatiques, et les microbes. En général, une alimentation saine et variée suffit à fournir ces nutriments.

Cependant, beaucoup de personnes ne consomment pas assez de fruits et légumes pour couvrir tous leurs besoins. Les compléments alimentaires aident alors à maintenir des niveaux nutritionnels adéquats et bénéfiques pour la santé.

Les compléments alimentaires apportent des nutriments essentiels parfois rares dans l’alimentation quotidienne. Le développement de la nourriture industrielle a également conduit à des carences dans les pays industrialisés, en raison des méthodes de conservation et de cuisson des aliments. Les compléments viennent donc combler ces manques.

Autrefois réservés aux sportifs et aux adeptes de la musculation, les compléments alimentaires sont désormais prisés par tous les consommateurs. Ils sont disponibles en pharmacie, en grandes surfaces alimentaires ou sur Internet. Mais que contiennent exactement ces compléments et sont-ils réellement efficaces ?

Composition

Depuis 2006, le ministère de la Santé français a défini les contenus autorisés des compléments alimentaires pour limiter les risques sanitaires. Bien que leur vente soit libre, ils doivent être conditionnés en doses uniques pour éviter toute supplémentation excessive.

Les compléments peuvent contenir des aliments classiques, des nutriments, des plantes ou des préparations végétales non médicamenteuses, ainsi que des produits nutritionnels comme les protéines, les antioxydants, et les acides gras.

Principaux composants

Vitamines : les vitamines, sauf la vitamine D, ne peuvent être synthétisées par notre corps et doivent donc être fournies en quantités suffisantes par l’alimentation. Les compléments alimentaires contiennent principalement les vitamines B, C, E et A.

: les vitamines, sauf la vitamine D, ne peuvent être synthétisées par notre corps et doivent donc être fournies en quantités suffisantes par l’alimentation. Les compléments alimentaires contiennent principalement les vitamines B, C, E et A. Minéraux et oligoéléments : des éléments comme le magnésium et le sélénium ont des propriétés antistress, énergisantes et antioxydantes. Il existe également des compléments riches en calcium , fer , cuivre , etc.

: des éléments comme le et le ont des propriétés antistress, énergisantes et antioxydantes. Il existe également des compléments riches en , , , etc. Protéines et acides gras : les Oméga 3 , bénéfiques pour le système cardiovasculaire et le cerveau, sont courants. L’usage de la créatine est également autorisé en France malgré certaines controverses.

: les , bénéfiques pour le système cardiovasculaire et le cerveau, sont courants. L’usage de la est également autorisé en France malgré certaines controverses. Plantes : utilisées pour le drainage lymphatique ou l’élimination des toxines et des graisses, les plantes sont des composants prisés des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires sont consommés par une large partie de la population et ne sont plus réservés uniquement aux sportifs. Chaque année, plusieurs tonnes de ces produits sont vendues pour aider à la perte de poids.

Les compléments alimentaires et les régimes

Les compléments alimentaires sont de plus en plus utilisés dans le cadre de régimes amaigrissants ou amincissants. Adaptés à divers objectifs de minceur, ils répondent aux besoins spécifiques des hommes et des femmes.

Types de compléments pour régimes