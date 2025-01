Documentaire

Bernard, 67 ans, est obsédé par la jeunesse et enchaîne les chirurgies esthétiques pour paraître plus jeune et attirer des femmes de 30 ans de moins que lui. Marjorie, 36 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) et passe ses journées à faire le ménage, au détriment de sa vie de famille. Carole, 29 ans, est accro au sport, à tel point que sa vie tourne autour de son entraînement intensif. Enfin, Athina, 16 ans, est atteinte de phobie scolaire, ce qui l’empêche de retourner au lycée. Ce documentaire plonge au cœur des addictions et phobies, et montre comment elles peuvent envahir et bouleverser le quotidien de ces personnes.