L’alimentation joue un rôle fondamental non seulement dans le maintien de la santé physique, mais également dans l’équilibre mental et émotionnel. La corrélation entre ce que nous mangeons et notre bien-être psychologique est de plus en plus étudiée, révélant des interactions complexes entre les nutriments et le fonctionnement du cerveau. Les carences alimentaires, les excès de certains aliments ou encore la consommation d’aliments ultra-transformés peuvent profondément affecter notre humeur, notre capacité à gérer le stress et même le développement de troubles mentaux.